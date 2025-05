Expofacic distinguida pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) distinguiu a Expofacic – Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede como evento do ano. O prémio foi entregue no jantar do 18.º aniversário da AMPV, que decorreu no Alandroal, no qual Cantanhede se fez representar pela vereadora da Câmara Municipal e vice-presidente da comissão organizadora da Expofacic, Célia Simões.

Na ocasião foram também reconhecidas entidades e personalidades que se têm destacado na área dos vinhos, do enoturismo e no desenvolvimento dos territórios.

No caso da Expofacic, o prémio traduz o reconhecimento do trabalho desenvolvido e o contributo para a promoção da região.

Para Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e, simultaneamente, presidente da comissão organizadora da Expofacic, este prémio tem particular significado por ser atribuído por uma entidade que agrega as cidades vinhateiras.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt