A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) realizou, na passada quinta-feira, o último dos Almoços de Harmonização Enogastronómica, um ciclo de três eventos que marcou o culminar do percurso formativo do curso de Gestão de Restauração e Bebidas (GRB).

Esta terceira e última edição contou com a parceria da Quinta de São Bernardo (Douro), encerrando uma iniciativa pedagógica que aliou formação prática, ligação ao setor e trabalho em contexto real.

Alunos colocaram em prática os ensinamentos

Os Almoços de Harmonização Enogastronómica foram concebidos e executados pelos alunos como um serviço de restauração, integrando todas as etapas de planeamento, organização e execução.

“Desde o contacto com os produtores, à prova e análise dos vinhos, definição da ementa, cálculo de custos, política de preços, organização do serviço e avaliação de resultados, os estudantes colocaram em prática competências técnicas, de gestão e de comunicação adquiridas ao longo do curso”, diz a escola.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (26/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS