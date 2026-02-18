diario as beiras
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho

Encontrado morto casal de Montemor que estava desaparecido há uma semana

18 de fevereiro de 2026 às 10 h21
0 comentário(s)
DR

Foi encontrado, esta manhã, sem vida, o casal, de 68 e 65 anos, que estava desaparecido há uma semana. Segundo confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o capitão Ricardo Faria, da GNR de Coimbra, “a viatura foi encontrada na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, na fronteira daquele concelho com Soure”.

“A informação foi dada por um popular que terá avistado a viatura e de seguida, confirmou-se de que se tratava do carro do casal desaparecido”, acrescentou o responsável.

Sem adiantar mais pormenores, o responsável acrescentou “que o casal se encontrava no interior, já sem vida”, estando agora as autoridades a investigar.

Recorde-se que o casal, de 68 e 65 anos, terá saído de casa a 10 de fevereiro, terça-feira, e não terá regressado, com os familiares a darem o alerta no final da tarde de sexta-feira.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de fevereiro

Brisa realizou visita técnica ao troço da A1 que colapsou (com vídeo)
18 de fevereiro

Ministro destaca "inovação significativa" na criação de vagas no ensino superior
18 de fevereiro

Coimbra volta a ser Capital da Felicidade em março
18 de fevereiro

Mau tempo: Coordenador da Estrutura de Missão defende Livro Branco do Dano

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
18 de fevereiro às 10h21

Encontrado morto casal de Montemor que estava desaparecido há uma semana

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
18 de fevereiro às 09h02

Municípios da Região de Coimbra votam sobre isenção de portagens

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraDesportoMira
18 de fevereiro às 08h48

Orientação: Prova em Mira recebeu mais de 2 500 participantes

0 comentário(s)

Montemor-o-Velho

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
18 de fevereiro às 10h21

Encontrado morto casal de Montemor que estava desaparecido há uma semana

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
17 de fevereiro às 11h30

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho desparecido há uma semana reforçadas com drones

0 comentário(s)
Montemor-o-Velho
16 de fevereiro às 21h02

Montemor-o-Velho recebeu António José Seguro em visita às zonas afetadas pelas cheias

0 comentário(s)