Foi encontrado, esta manhã, sem vida, o casal, de 68 e 65 anos, que estava desaparecido há uma semana. Segundo confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS o capitão Ricardo Faria, da GNR de Coimbra, “a viatura foi encontrada na localidade de Porto Godinho, situada na Figueira da Foz, na fronteira daquele concelho com Soure”.

“A informação foi dada por um popular que terá avistado a viatura e de seguida, confirmou-se de que se tratava do carro do casal desaparecido”, acrescentou o responsável.

Sem adiantar mais pormenores, o responsável acrescentou “que o casal se encontrava no interior, já sem vida”, estando agora as autoridades a investigar.

Recorde-se que o casal, de 68 e 65 anos, terá saído de casa a 10 de fevereiro, terça-feira, e não terá regressado, com os familiares a darem o alerta no final da tarde de sexta-feira.