A NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra considerou hoje urgente que o Governo tome medidas para travar o aumento de custos decorrente do conflito no médio oriente, que fez disparar o preço dos combustíveis.

“A instabilidade internacional tem gerado fortes pressões especulativas nos mercados, refletindo-se num aumento abrupto dos preços dos combustíveis e da energia, com impacto direto nas empresas, no setor industrial, agrícola, na logística e nas famílias”, sublinhou a estrutura empresarial, em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota salientou que grande parte das matérias-primas que sustentam a atual oferta energética foi adquirida em períodos anteriores à recente escalada do conflito, a preços substancialmente inferiores aos atualmente praticados.

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