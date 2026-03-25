diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Empresários da Região de Coimbra pedem ao Governo que trave aumento de custos

25 de março de 2026 às 11 h20
0 comentário(s)
DR

A NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra considerou hoje urgente que o Governo tome medidas para travar o aumento de custos decorrente do conflito no médio oriente, que fez disparar o preço dos combustíveis.

“A instabilidade internacional tem gerado fortes pressões especulativas nos mercados, refletindo-se num aumento abrupto dos preços dos combustíveis e da energia, com impacto direto nas empresas, no setor industrial, agrícola, na logística e nas famílias”, sublinhou a estrutura empresarial, em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota salientou que grande parte das matérias-primas que sustentam a atual oferta energética foi adquirida em períodos anteriores à recente escalada do conflito, a preços substancialmente inferiores aos atualmente praticados.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

25 de março

Mau tempo: Universidade de Coimbra lança guia para promover estabilidade emocional
25 de março

Protocolo reforça ligação da Câmara da Mealhada com Instituto Superior Miguel Torga
25 de março

Banda de Coimbra Birds Are Indie lançam sétimo álbum de originais na sexta-feira
25 de março

ASAE e ENSE fiscalizam 70 postos de combustível e aplicam contraordenações a 17

CIM Região de Coimbra

Protocolo reforça ligação da Câmara da Mealhada com Instituto Superior Miguel Torga

Empresários da Região de Coimbra pedem ao Governo que trave aumento de custos

Museu Nacional de Conímbriga repõe circuito de normal de visita

Coimbra

Mau tempo: Universidade de Coimbra lança guia para promover estabilidade emocional

Banda de Coimbra Birds Are Indie lançam sétimo álbum de originais na sexta-feira

Empresários da Região de Coimbra pedem ao Governo que trave aumento de custos