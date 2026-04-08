Elite AFC: Nogueirense ganha em Coimbra e beneficia de derrotas de Ançã e União 1919

O líder da Divisão de Elite da AF Coimbra, Nogueirense, venceu esta noite a Académica/SF (2-1), fora de casa. O jogo disputado ou-se no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, e contou para a 23.ª jornada da competição. Para a mesma ronda, o Tocha goleou o Ançã (6-2) e o União 1919 foi ao terreno do Vigor da Mocidade perder pela margem mínima (1-0).

A vitória da equipa de Nogueira do Cravo acaba, assim, por acentuar o domínio da equipa treinada por Filipe Salvado na Divisão de Elite. Com sete jornadas ainda por disputar, a formação do concelho de Oliveira do Hospital tem agora 6 pontos de avanço para o 2.º lugar, ocupado pelo Tourizense – que tinha já vencido, em jogo antecipado, na receção ao Penelense.

Em igualdade pontual, no 3.º lugar seguem, agora o Tocha, o Ançã e o União 1919. O destaque vai para a equipa treinada por Rui Silva, que tem vindo a revelar um desempenho invulgar, contando por vitórias os últimos seis jogos (a última derrota foi a 22 de fevereiro, em casa, frente ao Tourizense).

Nos outros jogos da noite desta quarta-feira, o Carapinheirense recebeu e bateu o Esperança (2-1), o Pedrulhense foi surpreendido em casa pelo “lanterna vermelha”, Mocidade (1-3), e Eirense e Poiares repartiram pontos no empate (0-0) em Eiras, num jogo entre duas formações que lutam por fugir aos lugares de despromoção.