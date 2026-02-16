A Dueceira – Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça apresentou o Plano de Atividades e Orçamento para 2026, na última reunião da assembleia geral, realizada na sua sede, na Lousã, e os documentos foram aprovados por unanimidade.

Trata-se de um plano de atividades que assegura a continuidade na implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local DUECEIRA 2030. Uma continuidade com manutenção dos principais pilares de atuação da associação, nomeadamente no âmbito do Parque de Máquinas Florestal; da Marca Territorial Terras da Chanfana; da Estrutura Inter municipal de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica; da animação territorial; da cooperação nacional e transnacional; e dos incentivos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC 2027). Mas também em aspetos relativos às parcerias locais e apresentação de novas linhas de trabalho ao abrigo do Turismo de Portugal e do Centro 2030.

Eleição dos órgãos sociais

Na reunião foram também aprovadas, por unanimidade, uma revisão estatutária de alteração dos mandatos dos órgãos sociais de dois para quatro anos e a integração de dois novos associados: juntas de freguesia de Vilarinho e da Lousã (desintegração da anterior união de freguesias), elevando para 67 o quadro associativo.

