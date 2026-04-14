CoimbraFigueira da Foz

Detidos por condução com álcool em Coimbra e na Figueira

14 de abril de 2026 às 07 h50
Detenções foram efetuadas entre quinta e sábado | Fotografia: Arquivo
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A PSP de Coimbra deteve, entre os dias 9 e 11 de abril (quinta-feira e sábado), cinco homens pelo crime de condução sob o efeito de álcool. Quatro delas foram em Coimbra e uma na Figueira da Foz.

Segundo nota enviada pela força de segurança ao DIÁRIO AS BEIRAS, “no dia 9 de abril (quinta-feira), pelas 18H40, foi detido, na avenida da Guarda Inglesa, um homem de 62 anos. Sujeito ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de álcool no sangue (T.A.S.) de 1,92”.

No dia seguinte, 10 de abril, sexta-feira, “na Praça Doutor Francisco Lopes Guimarães, na Figueira da Foz, um homem de 57 anos, acusou uma T.A.S. de 2,33”, acrescentou a PSP.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de abril

Alma Shopping acolhe 19ª Semana das Ciências Aplicadas à Saúde
14 de abril

Judo/Europeus: Conimbricense Bernardo Tralhão em estreia, mas com ambição em alta
14 de abril

Râguebi: RC Lousã garante subida à Honra
14 de abril

Informação aos consumidores na venda e arrendamento de imóveis para habitação

Coimbra

Alma Shopping acolhe 19ª Semana das Ciências Aplicadas à Saúde

Quatro pontos de despejo ilegal de lixo fora dos contentores em Ceira

Job Summit IPC reforça a ligação entre academia, ciência e mercado de trabalho

Figueira da Foz

Um arquiteto suspende mandato e outro pede parecer

Detidos por condução com álcool em Coimbra e na Figueira

“Cimeira” informal entre Santana e Montenegro aborda assuntos locais