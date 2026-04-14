Detidos por condução com álcool em Coimbra e na Figueira

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A PSP de Coimbra deteve, entre os dias 9 e 11 de abril (quinta-feira e sábado), cinco homens pelo crime de condução sob o efeito de álcool. Quatro delas foram em Coimbra e uma na Figueira da Foz.

Segundo nota enviada pela força de segurança ao DIÁRIO AS BEIRAS, “no dia 9 de abril (quinta-feira), pelas 18H40, foi detido, na avenida da Guarda Inglesa, um homem de 62 anos. Sujeito ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de álcool no sangue (T.A.S.) de 1,92”.

No dia seguinte, 10 de abril, sexta-feira, “na Praça Doutor Francisco Lopes Guimarães, na Figueira da Foz, um homem de 57 anos, acusou uma T.A.S. de 2,33”, acrescentou a PSP.

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