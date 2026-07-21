Coimbra

Centro de Saúde de Souselas reabriu ontem

21 de julho de 2026 às 08 h15
Espaço encerrou no dia 6 de julho | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Ao fim de 15 dias o Centro de Saúde de Souselas voltou a reabrir. Falta de profissionais administrativos levou ao encerramento do espaço. Presidente da Junta revela que, em janeiro, haverá um novo médico.

Ao fim de 15 dias, o Centro de Saúde de Souselas voltou a reabrir ao público. O centro de saúde esteve encerrado nos últimos 15 dias, devido a problemas administrativos.

O caso é caricato e, segundo o presidente da Junta de Freguesia de Souselas e Botão, coloca a nu a falta de operacionais daquele centro de saúde, que faz parte da Unidade de Saúde Familiar (USF) Coimbra Norte, que tem a sua sede em Eiras.

Segundo João Paulino, aquele espaço de saúde do concelho de Coimbra e da área de jurisdição da Unidade Local de Saúde tem, atualmente, apenas duas profissionais administrativas. Ora, o presidente da junta frisou que o número reduzido de operacionais dificulta que o centro de saúde esteja sempre aberto, explicando o que se sucedeu nos últimos 15 dias.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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