Nacional

Segunda fase dos exames começa hoje com incerteza dos alunos sobre notas na primeira

21 de julho de 2026 às 09 h14
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MCA / Lusa
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A segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário começa hoje, mas muitos alunos ainda dizem ter dúvidas quanto às notas obtidas na primeira prova devido às falhas na classificação digital.

Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do 9.º ano, com Português às 09:30.

À mesma hora, realiza-se a prova de Português do 12.º ano, a primeira depois de, nos últimos dias, os alunos do ensino secundário terem ficado a conhecer os resultados obtidos nos exames realizados na primeira fase.

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