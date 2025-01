Crianças semeiam alimento para abelhas e espécies polinizadoras na Pampilhosa da Serra

Cerca de 50 crianças do município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, participaram numa sementeira de alimento para abelhas e outras espécies polinizadoras numa área de três hectares, no âmbito do projeto BeeFood.

O projeto BeeFood, dinamizado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e financiado pelo Fundo Ambiental, tem como principal objetivo a reconversão de áreas que estejam ocupadas por espécies exóticas invasoras e eucaliptos em campos de alimentação para polinizadores, nomeadamente a abelha melífera.

Ervilhacas, tremocilhas ou plantas aromáticas, foram algumas das sementes lançadas à terra pelas crianças, numa ação que contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, sediada no Centro de Meios Aéreos de Pampilhosa da Serra.