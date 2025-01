Crianças personalizam pratos individuais nos refeitórios escolares em Condeixa-a-Nova

A Câmara de Condeixa-a-Nova promoveu a implementação de pratos individuais reutilizáveis e personalizados nos refeitórios escolares dos jardins de infância do Agrupamento de Escolas do concelho.

“Esta iniciativa, que abrange um total de cerca de 260 alunos, tem como objetivo sensibilizar para a adoção de estilos de vida saudáveis e sustentáveis desde a infância, conscientizar as crianças sobre o impacto das suas atitudes no ambiente e relembrar a importância de cuidar do planeta e da saúde”, refere a autarquia, em comunicado.

As crianças pintaram e personalizaram o seu prato individual sob o tema da alimentação, o qual foi, posteriormente, impermeabilizado, permitindo, desta forma, a correta higienização e a reutilização ao longo do ano letivo.