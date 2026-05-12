Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra

Condeixa-a-Nova reconhece interesse municipal de projeto de biometano

12 de maio de 2026 às 11 h04
Fotografia: Arquivo Município de Condeixa-a-Nova
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Câmara de Condeixa-a-Nova aprovou, por unanimidade, a declaração de interesse municipal na localização de um projeto de uma unidade de produção de biometano, que prevê a criação de 13 postos de trabalho diretos.

“Acho que é muito bem-vinda, ainda por cima nestas áreas da bionergia, que são sempre bem-vindas nos tempos de hoje”, afirmou a presidente da autarquia, Liliana Pimentel, na reunião do executivo municipal, na segunda-feira.

O pedido de emissão de declaração de interesse municipal na localização do projeto de instalação de uma unidade de produção de biometano na Zona Industrial Ligeira de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, em terrenos do município, e ao direito de utilização desses terrenos para efeito de licenciamento foi requerido pela empresa espanhola Lambert Bioenergy.

 

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Liliana Pimental (movimento Condeixa Novos Caminhos) explicou que a empresa está numa fase ainda de licenciamento e de recolher pareceres necessários para tal, um deles a declaração de interesse municipal da instalação daquela unidade industrial.

Está prevista a criação de 13 postos de trabalho diretos e 80 indiretos, “estimando-se que 50 sejam para residentes locais, contribuindo assim para a diminuição do desemprego e à maior localização de outros possíveis munícipes em Condeixa”, indicou a autarca.

A vereadora da oposição Ana Manaia (PS) manifestou “agrado” pela instalação da empresa no concelho, salientando que é uma “área estratégica para o país e para o mundo”.

“Estamos a falar de descarbonização, de sustentabilidade, de economia circular e trazer mais uma empresa para criação de emprego e, provavelmente, até de emprego qualificado, estamos a dar condições, ainda mais, a jovens que se fixem no município”, referiu.

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