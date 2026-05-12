Pastelaria Arco Íris assaltada (com vídeo)

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A Pastelaria Arco Íris, em Coimbra, foi assaltada na última madrugada.

Sem revelar o nome do espaço assaltado, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, que recebeu um alerta às 07H21, “para um furto num estabelecimento comercial da rua Carlos Seixas”.

“Introduziram-se no interior através de arrombamento, partindo o vidro de uma janela”, acrescentou.

Neste momento, a PSP encontra-se no local, a recolher indícios de prova.



Vídeo: Voz de Coimbra