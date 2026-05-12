Coimbra
Pastelaria Arco Íris assaltada (com vídeo)
Furto foi efetuado por arrombamento, após partir o vidro de uma janela | Fotografia: Dr
A Pastelaria Arco Íris, em Coimbra, foi assaltada na última madrugada.
Sem revelar o nome do espaço assaltado, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, que recebeu um alerta às 07H21, “para um furto num estabelecimento comercial da rua Carlos Seixas”.
“Introduziram-se no interior através de arrombamento, partindo o vidro de uma janela”, acrescentou.
Neste momento, a PSP encontra-se no local, a recolher indícios de prova.
Vídeo: Voz de Coimbra