Coimbra

Pastelaria Arco Íris assaltada (com vídeo)

12 de maio de 2026 às 10 h26
Furto foi efetuado por arrombamento, após partir o vidro de uma janela | Fotografia: Dr
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

A Pastelaria Arco Íris, em Coimbra, foi assaltada na última madrugada.

Sem revelar o nome do espaço assaltado, fonte do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, que recebeu um alerta às 07H21, “para um furto num estabelecimento comercial da rua Carlos Seixas”.

“Introduziram-se no interior através de arrombamento, partindo o vidro de uma janela”, acrescentou.

Neste momento, a PSP encontra-se no local, a recolher indícios de prova.


Vídeo: Voz de Coimbra

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de maio

Acidente faz um ferido em Coimbra
12 de maio

Auto China 2026 destaca avanço tecnológico e reforça posição da China na inovação automóvel
12 de maio

Museu Machado de Castro debate o futuro enquanto está fechado para obras
12 de maio

Obra do centro de saúde de Condeixa-a-Nova arranca com previsão de financiamento

Coimbra

Acidente faz um ferido em Coimbra

Museu Machado de Castro debate o futuro enquanto está fechado para obras

Hospitais da ULS de Coimbra com vagas para 58 novos médicos