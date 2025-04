Condeixa-a-Nova: Pianista Gil Brito conquista “Got Talent Portugal”

Terminou, no domingo, a edição de 2025 do programa de talentos “Got Talent Portugal”, com o jovem pianista, de apenas nove anos, Gil Brito, a ser o grande vencedor.

Apesar de ter nascido e residir no Porto, Gil Brito tem raízes familiares em Condeixa-a-Nova, mais concretamente no Sebal, de onde é natural a mãe, Alexandra Pratas.

O jovem músico, após a conquista, agradeceu, através das redes sociais, “à professora de piano, Dina Resende, ao Conservatório de Música do Porto e também à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Conservatório de Música do Porto”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o pai, António Brito, disse que “a inscrição partiu da vontade dele, apesar da nossa relutância em relação a este tipo de programas, pois é um formato que avalia várias áreas do mundo do espetáculo como dança, música, magia, humor, entre outras”.

