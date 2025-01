Condeixa-a-Nova: “Dezembro Mágico” angariou centenas de bens para a Loja Social

A Câmara de Condeixa-a-Nova e os Serviços das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova promoveram, mês passado, o “Dezembro Mágico”, uma iniciativa que angariou centenas de bens para a Loja Social Municipal.

Esta iniciativa, que se traduziu numa ação de cariz social que combinou a natação com a solidariedade e com a consciencialização social, incentivou utentes das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova e alunos do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova a contribuírem com brinquedos, com bens alimentares ou com roupas, de forma a reforçar o espírito de partilha na época natalícia.

