Coimbra: Litocar convidou o público a descobrir as “estrelas” da Dacia

Numa organização conjunta do grupo Litocar e da Dacia Portugal, o Roadshow Dacia veio até à cidade do rio Mondego e, durante dois dias, criou “uma oportunidade única para todos explorarem livremente os nossos modelos, especialmente o novo Dacia Bigster, num ambiente descontraído e próximo da comunidade local”, sublinhou o responsável de Marketing do Grupo Litocar, Ricardo Marques.

Com mais “de 100 confirmações de clientes”, revelou a diretora de vendas da Dacia Portugal, Vanda Silva, o evento permitiu aos clientes um contacto próximo com os modelos, tendo possibilitado também testes de condução.

“A estrela principal é o Bigster, mas aproveitamos também para apresentar o Spring que, no final do primeiro semestre, foi líder na venda do mercado dos elétricos a cliente particular. É importante continuar a mostrar esta confirmação do elétrico mais acessível do mercado e o Duster, porque é o ex-líbris da marca”, frisou Vanda Silva.

