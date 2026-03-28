Vila Cova do Alva e Coja, localidades do concelho de Arganil, e Semide, que faz parte do município de Miranda do Corvo são, desde quinta-feira, vilas históricas de Portugal. A elevação dos três lugares a vila foi aprovada, por unanimidade, pela Assembleia da República, que assim deu seguimento favorável aos projetos de lei apresentados pela Comissão da Reforma do Estado e Poder Local.

“Sinto orgulho. É algo que vem valorizar o território e a aldeia, que é das mais ricas a nível de património”, assumiu ao DIÁRIO AS BEIRAS, o edil da União de Freguesias (UF)de Vila Cova de Alva e Anceriz, João Gonçalves.

Sede de concelho até 1836, na altura com o nome “Vila Cova de Sub-Avô”, recordou, Vila Cova de Alva passa a ser, oficialmente, vila. Na ótica do autarca, o turismo será uma das áreas potenciadas. “Queremos que venha mais gente visitar-nos. Com esta elevação será, também, mais fácil fazer candidaturas para recuperação de património e de habitações degradadas”, explicou.

A “ambição antiga da população”, reiterou, foi concretizada com a ajuda de várias entidades. “Queria deixar um agradecimento ao grupo parlamentar do PS e ao Município de Arganil”, assumiu. “Que esta elevação nos traga uma nova vida e as pessoas saiam beneficiadas”, preconizou.

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