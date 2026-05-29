Miranda do Corvo

Primeiro passo dado para intervencionar Mosteiro de Semide

29 de maio de 2026 às 08 h30
Autarquia de Miranda do Corvo pretende reabilitar Mosteiro de Semide | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
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Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, visitou ontem o Mosteiro de Semide. Autarquia mirandense pretende fazer uma intervenção para recuperar o monumento

“O Convento de Santa Maria de Semide poderá ter ainda mais funções impactantes na economia da região e é nisso que estamos a trabalhar”, afirmou ontem o secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, durante uma visita ao monumento.

Esta ida ao mosteiro do concelho de Miranda do Corvo, integrada na inauguração da Expo-Miranda, serviu para o governante conhecer o edificado e a intenção, agora, é desenvolver em conjunto com o município uma série de intervenções que elevem o edifício.

“Este edificado é muito importante naquilo que são os imóveis de relevância histórica e patrimonial, não só aqui neste concelho, mas em Portugal. Hoje, efetivamente, tem outras funções, que não foram as iniciais, mas pode vir a ter outras ainda mais importantes e com capacidade reprodutiva e de impacto económico. É um processo que está em curso, que a câmara também tem estado a apoiar com muito dinamismo”, começou por dizer Alberto Santos.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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