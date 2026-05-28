O presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, José Miguel Ramos Ferreira, celebra, pela primeira vez, a Expo-Miranda enquanto líder do município. Em entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS, o autarca fala da nova dinâmica da feira, das comemorações do Dia do Município, que se assinala a 1 de junho, faz um balanço dos primeiros meses do mandato e antecipa os principais projetos para o concelho

Esta é a primeira Expo Miranda enquanto presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo. Quais alterações que decidiu implementar na festa?

Procurámos dar uma nova dinâmica à Expo-Miranda, reforçando a sua dimensão económica, comunitária e familiar. Aumentámos o envolvimento da comunidade na sua organização, reforçámos significativamente o número de expositores com outra dinâmica de promoção e condições especiais para empresários do concelho e reforçámos a programação com artistas locais. Ao mesmo tempo, quisemos também tornar a feira mais apelativa para famílias e visitantes, criando uma kids zone, um espaço gaming e uma rua do artesanato.

Quais os principais destaques de todo o programa?

Naturalmente, destacaria os espetáculos com “Os Vizinhos”, “Bárbara Tinoco” e “Toy”, bem como as bandas e DJs locais, o reforço da oferta para crianças e adolescentes, o fortalecimento da área do artesanato e das tasquinhas gastronómicas e o crescimento do tecido empresarial presente. A tudo isto acresce a cerimónia oficial do 1 de junho com as suas homenagens e distinções.

A Metro Mondego aceitou o pedido para o alargamento dos horários durante a Expo-Miranda?

Ainda que não tenhamos conseguido todos os horários que desejávamos, nomeadamente o alargamento ao período noturno pós-concertos, a Metro Mondego mostrou alguma abertura para colaborar e existirão reforços e ajustamentos de horários durante o sábado e domingo da Expo-Miranda. É um primeiro passo importante que esperamos possa ser reforçado nos próximos anos porque queremos incentivar a utilização do transporte público em segurança e aproximar ainda mais Miranda do Corvo da região.

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