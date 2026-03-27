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Metro Mondego investe 250 mil euros em instalações sanitárias

27 de março de 2026 às 16 h12
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Metrobus na estação de Miranda do Corvo | Fotografia: DB/Ana Catarina Ferreira

A Metro Mondego irá instalar três casas modulares para uso de motoristas e com instalações sanitárias para os utentes na linha do ‘metrobus’, num investimento total de 250 mil euros, disse à agência Lusa fonte da empresa.

Segundo a vogal executiva da Metro Mondego Cristina Agreira, a primeira casa modular será instalada na estação do Corvo, em Miranda do Corvo, no troço suburbano do ‘metrobus’.

“Resolvemos fazer uma casa modular que possa servir quer os nossos motoristas, quando estão nos períodos de repouso, quer as pessoas que possam aceder à estação do Corvo e usar uma casa de banho”, explicou, durante uma visita ao local.

O acesso às instalações sanitárias será feito através do cartão Move-C ou de um bilhete válido para o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), de acordo com Cristina Agreira, que adiantou que a infraestrutura foi “pensada também para pessoas de mobilidade reduzida”.

“Já era uma necessidade que tínhamos vindo a falar várias vezes, quer para nós, Metro [Mondego], em relação aos nossos funcionários, quer uma necessidade também dos utentes. Estava já balizada pelo senhor presidente [da autarquia de Miranda do Corvo] há um tempo e conseguimos fazer o melhor das duas coisas”, indicou.

A previsão é que a primeira casa modular esteja em funcionamento num prazo de até três meses.

“Também depende da rapidez com que conseguimos fazer. Vamos ter de fazer obras, e isto demora, é preciso os projetos, concessionar, pagar empreiteiro, mas acho que, no máximo, dois, três meses, vamos ter isto fechado”, disse.

Além da estação do Corvo, a Metro Mondego irá instalar casas modulares na paragem do ‘metrobus’ do Alto de São João e, mais tarde, na do Hospital Pediátrico, já no traçado urbano.

Cristina Agreira adiantou à Lusa que serão criadas instalações com o mesmo fim na Lousã, num espaço que é propriedade da Metro Mondego e que “está a ser requalificado”, e em Serpins, envolvendo a junta de freguesia.

A responsável da empresa referiu que o investimento total da Metro Mondego “pode rondar os 250 mil euros”, apontando que só as casas modulares custarão 150 mil euros.

Para o presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, este “é um avanço importante”, apontando que era “uma das necessidades que importava corrigir na linha do ‘metrobus’”.

“Nós, junto da administração da Metro Mondego, tínhamos apelado a que se criasse esta solução e, naturalmente, fico super contente por conseguirmos ter, da parte da Metro Mondego, recetividade e podermos, num espaço de alguns meses, ter uma casa de banho que sirva os utentes”, concluiu José Miguel Ramos Ferreira.

Autoria de:

MYME // SSS | Agência Lusa

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