A Praça da República, a Avenida Sá da Bandeira, a Solum e a Alta podem vir a ser as próximas zonas da cidade de Coimbra onde será instalado o sistema de videovigilância.

A informação foi adiantada ontem pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, durante a consignação da empreitada de ampliação do sistema de videovigilância, que decorreu na Praça do Comércio.

“Queremos que daqui a 196 dias, Coimbra seja mais segura que hoje. Vamos avançar para a 3.ª fase. É um investimento que vamos continuar a fazer e insere-se numa estratégia mais ampla de valorização do espaço público”, afirmou a autarca.

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