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Coimbra

Praça da República, Solum e Alta poderão vir a ter videovigilância

28 de março de 2026 às 08 h00
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Consignação foi assinada ontem na Praça do Comércio, em Coimbra | DB - Ana Catarina Ferreira

A Praça da República, a Avenida Sá da Bandeira, a Solum e a Alta podem vir a ser as próximas zonas da cidade de Coimbra onde será instalado o sistema de videovigilância.

A informação foi adiantada ontem pela presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, durante a consignação da empreitada de ampliação do sistema de videovigilância, que decorreu na Praça do Comércio.

“Queremos que daqui a 196 dias, Coimbra seja mais segura que hoje. Vamos avançar para a 3.ª fase. É um investimento que vamos continuar a fazer e insere-se numa estratégia mais ampla de valorização do espaço público”, afirmou a autarca.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

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