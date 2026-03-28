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Junta de São Martinho do Bispo mantém impasse meio ano após eleições

28 de março de 2026 às 08 h15
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Oposição pede reunião extraordinária para desbloquear executivo | Foto DR

Reunião extraordinária foi requerida para desbloquear o impasse na União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, seis meses após eleições. Oposição pede acordo, mas presidente garante já existir solução.

Seis meses após as eleições autárquicas, a União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades continua sem executivo constituído, num impasse que levou três das quatro forças políticas com assento na Assembleia de Freguesia a requerer uma reunião extraordinária para viabilizar a eleição dos vogais.
Juntos Somos Coimbra (JSC), Unir para Afirmar (UpA) e Chega formalizaram o pedido, considerando “urgente” encontrar uma solução baseada no diálogo, compromisso e respeito institucional, colocando o interesse da freguesia acima de ambições pessoais.
Em comunicado conjunto divulgado na quinta-feira, os partidos da oposição alertam que a falta de entendimento mantém o executivo sem quórum e já provoca “efeitos prejudiciais”, nomeadamente no apoio ao tecido associativo.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

 

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

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