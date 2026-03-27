diario as beiras
Coimbra

Obras do metrobus cortam tabuleiro inferior do açude em Coimbra

27 de março de 2026 às 17 h47
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Trânsito vai estar interdito entre os dias 30 de março e 10 de abril | Foto: Arquivo

As obras do troço do metrobus entre a Portagem e a estação de Coimbra-B vão obrigar ao corte do trânsito no tabuleiro inferior da ponte-açude a partir de segunda-feira, revelou hoje a Metro Mondego.

De acordo com nota de imprensa da Metro Mondego enviada à agência Lusa, prevê-se que o trânsito rodoviário no tabuleiro inferior da ponte-açude possa ser reaberto em 10 de abril.

“O condicionamento do trânsito que será implementado nesta fase dos trabalhos foi planeado para coincidir com o habitual período de redução do tráfego rodoviário na cidade, resultante da interrupção da atividade escolar no período das férias da Páscoa”, aclarou a Metro Mondego, entidade que faz a gestão do metrobus (autocarros elétricos em via dedicada).

O corte está relacionado com a continuação da construção do sistema de coletores de águas pluviais da empresa municipal Águas de Coimbra e com arranjos urbanísticos na margem direita do Mondego, junto à Agência Portuguesa do Ambiente.

O trânsito pedonal entre as duas margens continuará a poder realizar-se no tabuleiro inferior da ponte-açude.

“A Metro Mondego e o Município de Coimbra apelam à compreensão da população para os constrangimentos temporários que esta fase poderá causar, reafirmando que estas obras estão a contribuir para a modernização e funcionalidade da cidade”.

Para facilitar a adaptação aos cortes de trânsito, a Metro Mondego recomenda a utilização de aplicações de navegação como o Waze ou o Google Maps, que incluem informação atualizada sobre alterações e condicionamentos de trânsito motivados pelas obras do metrobus.

O Sistema de Mobilidade do Mondego já se encontra a funcionar entre Serpins (Lousã) e a Portagem (Coimbra), servindo também o concelho de Miranda do Corvo.

Recentemente, a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade responsável pelas empreitadas de construção do canal, indicou que deverá ser possível o serviço estar a funcionar na ligação a Coimbra-B e até à Praça da República em agosto.

Autoria de:

JGA / SSS | Agência Lusa

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