“Juntos somos mais fortes”. O lema parece assentar que nem uma luva no movimento cooperativo e a Adega Cooperativa de Cantanhede (ACC) defendeu-o também, este sábado, na comemoração do seu 71.º aniversário e celebração do 31.º Dia do Associado.

“Este ano insistimos muito nesta força que é o cooperativismo, a união, o trabalho e a resiliência”. “Passámos dois anos particularmente difíceis, com o mercado a contrair muito, e foi preciso muita resiliência, mas sempre com um foco no futuro”, explicou Carlos Reis, presidente da ACC. “Representamos 500 associados e sem esta força não estaríamos aqui”, acrescentou.

Encontrar soluções para fazer face à contração do mercado passa também pela renovação do setor. Esta foi uma das soluções apontadas durante a mesa redonda que precedeu o almoço comemorativo.

