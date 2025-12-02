diario as beiras
CantanhedeEmpresas

Adega de Cantanhede reforça aposta no cooperativismo

01 de dezembro de 2025 às 11 h58
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

“Juntos somos mais fortes”. O lema parece assentar que nem uma luva no movimento cooperativo e a Adega Cooperativa de Cantanhede (ACC) defendeu-o também, este sábado, na comemoração do seu 71.º aniversário e celebração do 31.º Dia do Associado.

“Este ano insistimos muito nesta força que é o cooperativismo, a união, o trabalho e a resiliência”. “Passámos dois anos particularmente difíceis, com o mercado a contrair muito, e foi preciso muita resiliência, mas sempre com um foco no futuro”, explicou Carlos Reis, presidente da ACC. “Representamos 500 associados e sem esta força não estaríamos aqui”, acrescentou.

Encontrar soluções para fazer face à contração do mercado passa também pela renovação do setor. Esta foi uma das soluções apontadas durante a mesa redonda que precedeu o almoço comemorativo.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (01/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

