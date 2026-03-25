O Banco de Portugal (BdP) reviu hoje em baixa o crescimento da economia em 2026 para 1,8%, devido ao impacto da guerra no Médio Oriente, de acordo com o boletim económico divulgado hoje.

Esta previsão compara com uma estimativa de um crescimento de 2,3% inscrita no boletim económico de dezembro, valor que corresponde também à projeção do Governo, no Orçamento do Estado para 2026.

A revisão em baixa da estimativa do BdP é de 0,5 pontos percentuais, o que reflete a “deterioração do contexto internacional, na sequência do conflito no Médio Oriente, que implicou o aumento do preço dos bens energéticos e a expectativa de agravamento das condições de financiamento”, segundo explica o banco central.

Além disso, os “eventos climáticos extremos do início do ano e a evolução mais fraca da atividade no final de 2025 face ao projetado em dezembro também contribuíram para a revisão em baixa”.

Por outro lado, fatores como a solidez do mercado de trabalho, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e uma política orçamental expansionista ajudam a compensar os efeitos negativos destes eventos na economia.

Já para os anos seguintes, o BdP projeta um crescimento da economia de 1,6% em 2027, uma revisão em baixa face aos 1,7% estimados em dezembro, e 1,8% em 2028, estimativa inalterada relativamente ao último boletim.

Segundo a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira, nos próximos dois anos a atividade económica será condicionada pelo abrandamento da oferta de trabalho e pela diminuição dos fundos europeus.