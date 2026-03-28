O Município da Figueira da Foz “conseguiu encontrar uma solução para o edifício conhecido como Limite da Montanha”, localizado na encosta da Serra da Boa Viagem, na localidade de Vais, freguesia de Buarcos, segundo avança uma publicação nas redes sociais da autarquia.

Ainda recentemente o presidente da câmara, Santana Lopes, garantiu que o imóvel particular inacabado e devoluto, destinado a fins comerciais, iria ser demolido pelo município, implicando um custo de cerca de 90 mil euros, que seriam depois cobrados ao proprietário.

Na quarta-feira, destaca a nota, “estiveram presentes no local a empresa responsável pela demolição, a equipa da Câmara Municipal da Figueira da Foz, incluindo o vereador João Martins e a diretora do Departamento de Urbanismo, Sofia Canas, bem como elementos da PSP, com vista ao cumprimento da ordem de demolição e à concretização da posse administrativa do imóvel”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS