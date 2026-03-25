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Irão: Lagarde assegura que BCE tem diferentes opções para reagir ao choque energético

25 de março de 2026 às 09 h56
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O Banco Central Europeu dispõe de diferentes opções para reagir ao choque energético relacionado com a guerra no Irão, medidas que serão adaptadas em função da amplitude e duração da mesma, assegurou hoje a presidente da instituição.

O BCE não será “paralisado pela hesitação” e dispõe de um “leque graduado de opções de resposta” em termos de política monetária, disse Christine Lagarde, sem especificar, no entanto, quais.

A instituição não agirá “antes de ter informações suficientes sobre a magnitude e a persistência do choque, bem como sobre a propagação” do mesmo, acrescentou.

Segundo Lagarde, tudo será feito para manter a inflação em 2%, um compromisso que permanece “incondicional”, enquanto um aumento duradouro dos preços dos hidrocarbonetos poderia provocar uma aceleração da subida dos preços.

Na semana passada, o BCE manteve as taxas diretoras, como desde julho, e publicou uma série de cenários económicos mostrando que os riscos que pesam sobre a inflação não são lineares: quanto mais o choque durar e se intensificar, mais os preços e salários aceleram, com um desvio crescente em relação à meta de 2% se o BCE não reagir.

Assim, choques de oferta de pequena magnitude, pontuais e de curta duração podem ser ignorados, mas “à medida que os desvios esperados em relação ao nosso objetivo de inflação se tornam mais significativos e persistentes, a necessidade de agir torna-se mais forte”, insistiu.

A política monetária “não pode fazer os preços da energia caírem”, mas o BCE vai monitorizar o risco de ver o atual aumento dos preços do petróleo e do gás provocar uma “inflação generalizada”.

A esse respeito, o choque inflacionista provocado em 2022 pela invasão pela Rússia da Ucrânia “deixou marcas”, segundo Lagarde.

A situação atual é, no entanto, diferente, explicou Lagarde: no início de 2022, a inflação já estava em 5% num contexto de uma forte procura e escassez pós-Covid, enquanto hoje a recuperação é moderada, a inflação está próxima de 2%, as políticas orçamentais são menos acomodatícias e as taxas do BCE, em 2%, mantêm um caráter restritivo para a economia.

Autoria de:

Agência Lusa

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