Irão: União Europeia louva acordo alcançado entre os EUA e o Irão

A União Europeia saudou hoje o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão para pôr fim às hostilidades, realçando que deverá permitir a reabertura do estreito de Ormuz e permitir negociações mais amplas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, frisou que deve ser restaurada a liberdade de navegação sem restrições.

Numa mensagem divulgada através das redes sociais, Ursula von der Leyen acrescentou que a liberdade de navegação é essencial para a estabilidade regional e para a economia global e que se podem “abrir as portas” a negociações mais amplas sobre a paz e a segurança no Médio Oriente.

O acordo procura interromper as hostilidades que começaram a 28 de fevereiro, após a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel que resultou na morte do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei.

Os dois países declararam a “cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes”, incluindo a ofensiva israelita no Líbano.

Embora ainda existam questões técnicas relativas ao programa nuclear iraniano, as delegações vão realizar reuniões preparatórias durante a semana, antes da assinatura oficial prevista para sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.