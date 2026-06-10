Internacional

Trump ameaça atacar novamente “com força” regime de Teerão

10 de junho de 2026 às 18 h01
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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje continuar a atacar o Irão “com força”, insistindo que Teerão deve assinar o acordo que está a ser negociado há semanas pelos dois países.

“Atacámo-los com força ontem e vamos atacá-los com força novamente hoje”, assegurou o Presidente norte-americano em declarações aos jornalistas na Casa Branca, alegando que tinha o direito de o fazer após a queda de um helicóptero na segunda-feira, um incidente que os EUA atribuem a Teerão.

Donald Trump salientou que as duas partes estavam perto de fechar o acordo que está a ser negociado para cessar o conflito iniciado em 28 de fevereiro.

 

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“Estou a trabalhar nisso há vários meses e eles deveriam assinar o acordo. É um bom acordo”, defendeu o chefe de Estado norte americano, reiterando que o objetivo das negociações é “muito simples” e passa por impedir que o Irão disponha de uma arma nuclear.

Os Estados Unidos atacaram de novo o Irão nas últimas horas com vários mísseis, depois de um helicóptero norte-americano ter sido atingido por um drone perto do estreito de Ormuz, que Teerão diz ser parte das águas territoriais.

O Irão respondeu com bombardeamentos contra 21 alvos militares norte-americanos em todo o Médio Oriente, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein.

Os novos ataques ocorreram apesar de Donald Trump ter afirmado na madrugada de terça-feira que poderia chegar a um acordo com o Irão em “dois ou três dias”, mais um prazo apresentado após várias semanas de negociações com a República Islâmica.

O Presidente norte-americano procura uma saída para este conflito impopular nos Estados Unidos, à medida que se aproximam as eleições legislativas de meio de mandato, e multiplica as declarações contraditórias, ora otimistas, ora belicistas.

Desde que os EUA e Israel iniciaram a guerra com ataques ao Irão, o conflito abalou a economia global, fez subir os preços da energia em todo o mundo e encareceu os alimentos e outros bens básicos.

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