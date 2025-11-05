Coimbra está entre entre os cinco municípios (juntamente com Alcobaça, Funchal, Vila Franca de Xira e Elvas) que passaram de resultados económicos negativos, em 2023, para resultados positivos em 2024.

“É de assinalar a situação de Coimbra, que passou de -16,4 milhões de euros para o valor positivo de 8,7 milhões de euros, crescendo assim + 25,2 milhões de euros de resultados económicos”, pode ler-se no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que foi apresentado ontem no Porto.

O documento, elaborado pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas (TdC), refere ainda que Coimbra foi, em 2024, o município que mais contribuiu para o abate da dívida pública, com o excedente de amortização sobre empréstimos contraídos de 9,3 milhões de euros, apresentando, em relação ao ano anterior, um acréscimo de +261,9% (+15,1 milhões de euros).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (05/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS