diario as beiras
CIM Região de CoimbraCoimbra

Coimbra cresce 25,2 milhões de euros em resultados económicos

05 de novembro às 10 h09
0 comentário(s)
DR

Coimbra está entre entre os cinco municípios (juntamente com Alcobaça, Funchal, Vila Franca de Xira e Elvas) que passaram de resultados económicos negativos, em 2023, para resultados positivos em 2024.

“É de assinalar a situação de Coimbra, que passou de -16,4 milhões de euros para o valor positivo de 8,7 milhões de euros, crescendo assim + 25,2 milhões de euros de resultados económicos”, pode ler-se no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que foi apresentado ontem no Porto.

O documento, elaborado pelo Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados e do Tribunal de Contas (TdC), refere ainda que Coimbra foi, em 2024, o município que mais contribuiu para o abate da dívida pública, com o excedente de amortização sobre empréstimos contraídos de 9,3 milhões de euros, apresentando, em relação ao ano anterior, um acréscimo de +261,9% (+15,1 milhões de euros).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (05/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

05 de novembro

Investigadores de Coimbra desenvolvem plataforma de apoio ao combate de incêndios
05 de novembro

Violência contra profissionais da saúde: um problema estrutural
05 de novembro

O parto adiado de Coimbra
05 de novembro

A ministra debaixo de fogo e o silêncio das reformas

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraCoimbra
05 de novembro às 10h09

Coimbra cresce 25,2 milhões de euros em resultados económicos

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
04 de novembro às 21h52

Chuva, trovoada e vento forte na madrugada e manhã de quarta-feira devido a “superfície frontal fria” – IPMA

0 comentário(s)
CIM Região de Coimbra
04 de novembro às 21h48

Península Ibérica é um dos principais pontos de invasões biológicas no mundo

0 comentário(s)

Coimbra

Coimbra
05 de novembro às 11h38

Investigadores de Coimbra desenvolvem plataforma de apoio ao combate de incêndios

0 comentário(s)
Coimbra
05 de novembro às 11h14

Agrária de Coimbra e ICNF criam polo de treino de restauro florestal

0 comentário(s)
Coimbra
05 de novembro às 10h12

Coimbra: Mais de dois anos de prisão por agredir guarda prisional

0 comentário(s)