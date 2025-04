Coimbra: Alma Shopping celebra 20 anos com muita animação

As festividades em torno dos 20 anos do Alma Shopping iniciam-se hoje. Ao longo do ano, este número redondo será celebrado com diversas iniciativas, tanto comerciais, como educativas, de comunidade e de experiência.

Uma ação comercial denominada “Em Abril A-Garra Prémios” abre hoje as hostilidades das comemorações. Os participantes tirarão o seu prémio de uma Máquina de Bolas. Há mais de 300 bolas por dia para oferecer, com diversos prémios, desde Alma Gift Card de 20€, televisões, máquinas de café, nintendos switch, colunas JBL, auriculares Xiaomi, máquinas fotográficas e diversos brindes Alma Shopping.

Os clientes poderão participar todos os dias, durante o período em que decorre a ação, de hoje a 13 de abril.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 1/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS