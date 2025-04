CIM Região de Coimbra: Vila Nova de Poiares teve a média mais alta nos exames nacionais

Os alunos do Município de Vila Nova de Poiares que realizaram exames nacionais do ensino secundário, no ano letivo 2023/2024, ajudaram o concelho a alcançar a média mais alta entre os 19 que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

De acordo com os dados fornecidos pelo Ministério da Educação, com base nas classificações dos estabelecimentos de ensino nos exames nacionais do Ensino Secundário – ano letivo 2023/2024 –, o concelho de Vila Nova de Poiares teve uma média de 12,77 valores, a mais elevada na CIM Região de Coimbra.

Os resultados foram alcançados pelos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Daniel de Matos que efetuaram, no ano letivo transato, 46 provas. “A posição alcançada nos rankings é, naturalmente, motivo de satisfação. Representa o reconhecimento do trabalho sério, comprometido e exigente desenvolvido por toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas (AE) de Vila Nova de Poiares”, realçou o diretor do AE Vila Nova de Poiares, Eduardo Sequeira.

