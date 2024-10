CIM Região de Coimbra: Três milhões para apoiar as pequenas e médias empresas

As Pequenas e Médias Empresas (PME) da Região de Coimbra vão poder concorrer ao Sistema de Incentivos de Base Territorial cuja dotação orçamental do FEDER à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) é de três milhões de euros, anunciou ontem o secretário executivo da CIM-RC, Jorge Brito.

“Esta é uma apresentação simbólica de uma maratona que vamos fazer. Vamos estar em todos os municípios a apresentar este programa e a discutir os problemas locais”, disse Jorge Brito.

A ação arranca amanhã da parte da tarde em Penacova.

O objetivo é proporcionar apoios de investimento de pequena dimensão para criação de micro e pequenas empresas e para a expansão ou modernização da sua atividade, incluindo os que estejam enquadrados em estratégias e abordagens territoriais, e que contribuam para o emprego e para a modernização e resiliência das economias locais.

O programa destina-se sobretudo a indústrias transformadoras e à área do turismo, nas vertentes de hotelaria, turismo no espaço rural, parques de campismo e caravanismo, restauração e organização de atividades de animação turística.

Jorge Brito afirma que “quase 90% das empresas da Região de Coimbra são PME”.

As empresas ou associações apenas terão as suas candidaturas aprovadas se a despesa do projeto for superior aos 40 mil euros mas que não ultrapasse os 300 mil euros.

A taxa de financiamento corresponde a 50% para os investimentos localizados em territórios de baixa densidade e de 40% para os investimentos nos restantes territórios.

Este financiamento permite avançar com a aquisição de máquinas, remodelação de edifícios, adquirir e renovar equipamentos informáticos, realizar auditórias ou elaborar planos de marketing.

