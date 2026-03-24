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MealhadaRegião Centro

César Carvalheira faleceu ontem

24 de março de 2026 às 19 h45
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Fotografia: DR

César Carvalheira faleceu ontem, aos 79 anos, no Hospital dos Covões em Coimbra.

Natural da Mealhada, além de antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, César Carvalheira foi presidente do Grupo Desportivo da Mealhada e presidente da Associação do Carnaval da Bairrada.

A nível desportivo, César Carvalheira fez parte da Associação de Futebol de Aveiro. Já na política, foi presidente da Comissão Política Concelhia na Mealhada do Partido Social Democrata, tendo sido três vezes candidato à Câmara Municipal da Mealhada.

Autoria de:

redação as beiras

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