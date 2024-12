Cerimónias fúnebres de Raul Almeida realizam-se amanhã em Mira

As cerimónias fúnebres de Raul Almeida, antigo presidente do Município de Mira e do Turismo Centro de Portugal, realizam-se amanhã, dia 31 de dezembro, em Mira, informa a Turismo Centro de Portugal.

A nota enviada à comunicação social refere que “as cerimónias terão início, às 12H00, na Igreja Matriz de Mira. A missa será celebrada às 15H00, seguindo-se o cortejo fúnebre para o Cemitério Municipal de Mira, às 15H45.