Cantanhede: Reabilitação do centro de saúde custa dois milhões de euros

A reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede custa dois milhões de euros, anunciou ontem a autarquia através de um comunicado.

O executivo municipal aprovou a abertura do procedimento concursal para a intervenção. As obras devem iniciar em 2025.

Uma vez que não está contemplada a interrupção dos serviços, a empreitada decorrerá de forma faseada e estender-se-á por um período estimado de um ano e meio (18 meses).

O edifício, constituído por um bloco central e três corpos transversais que se intersetam, com cerca de 20 anos apresenta diversas deficiências ao nível da construção e com várias infiltrações.

O projeto de reabilitação do Centro de Saúde de Cantanhede, da responsabilidade da Divisão de Estudos e Projetos do Município de Cantanhede, não prevê alterações funcionais no interior do equipamento. Ainda assim, serão realizadas diversas beneficiações de reabilitação do edifício, intervenção nas fachadas exteriores e ao nível da eficiência energética.

