Cantanhede: Radar social está no terreno a sinalizar situações de risco

A Equipa Técnica do Radar Social do Município de Cantanhede está no terreno, desde início de janeiro, a realizar a referenciação das situações de vulnerabilidade social no território do concelho.

Esta equipa já reuniu com múltiplos parceiros locais, autarquias e IPSS, encontrando-se a percorrer todas as localidades e lugares habitados para um trabalho de identificação e referenciação do território de Cantanhede.

O projeto piloto “Radar Social” tem como objetivo identificar, referenciar e encaminhar situações de vulnerabilidade, pobreza e exclusão social no concelho de Cantanhede, através de um trabalho de parceria e cooperação com o Conselho Local de Ação Social de Cantanhede.

