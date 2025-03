Cantanhede: Programa Tardes Comunitárias recorda “Memórias do Pai”

O Museu da Pedra, em Cantanhede, acolhe amanhã à tarde, a partir das 14H30, uma sessão centrada nos pais e nas memórias afetivas ligadas à paternidade. No âmbito de mais uma iniciativa do programa “Tardes Comunitárias-Dar + vida aos Anos”, o Município de Cantanhede convida o público “a embarcar numa viagem pelas memórias afetivas da paternidade, partilhando recordações e histórias sobre os seus pais”.

“Memórias do Pai” é o mote para o encontro que celebra também o Dia do Pai, efeméride comemorada hoje em países como Portugal ou Espanha.

Para o “momento de celebração e homenagem àqueles que nos deram vida”, destaca a organização, os participantes são desafiados a contribuírem com “um objeto simbólico – uma fotografia, uma peça de vestuário, um adereço ou simplesmente uma história especial – que sirva de ponto de partida para esta evocação”.

Tendo como destinatários principais pessoas com 55 ou mais anos, residentes no concelho de Cantanhede, o programa Tardes Comunitárias já realizou, em 2025, 10 ações. Em março decorre ainda, no dia 26 (14H30), uma visita às “Fontes e Orquídeas da Costeira de Cantanhede”. A inscrição é obrigatória e deve ser feita até sexta-feira, na Biblioteca Municipal de Cantanhede, através do contacto 231410870 ou do endereço tardescomunitarias@cm-cantanhede.pt. No mês de abril, o programa conta ainda com cinco atividades.