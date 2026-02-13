Palmira de Jesus Heleno celebrou ontem 104 anos, rodeada pelo amor e entusiasmo da família. A celebração de mais um aniversário da matriarca de Febres, que parece ter desvendado os segredos da longevidade e da alegria, foi ontem aplaudida por 27 convivas, uma parte da longa família que viu nascer e crescer.

Palmira teve uma vida dura mas, ao mesmo tempo, doce: ficou viúva muito cedo, mas viveu sempre rodeada pelo amor dos seis filhos, 14 netos, 22 bisnetos e 2 trinetos. “Continua a ter muita vontade e força de viver”, realça uma das netas, Regina Rato.

Palmira nasceu a 12 de fevereiro de 1922, no seio de uma família humilde, na localidade de Pedreira (Febres), concelho de Cantanhede. Hoje vive no Barracão, na mesma freguesia de Febres.

