Cantanhede: Palmira de Jesus festeja 104 anos e uma vida dura e também doce

13 de fevereiro de 2026 às 12 h40
DR

Palmira de Jesus Heleno celebrou ontem 104 anos, rodeada pelo amor e entusiasmo da família. A celebração de mais um aniversário da matriarca de Febres, que parece ter desvendado os segredos da longevidade e da alegria, foi ontem aplaudida por 27 convivas, uma parte da longa família que viu nascer e crescer.
Palmira teve uma vida dura mas, ao mesmo tempo, doce: ficou viúva muito cedo, mas viveu sempre rodeada pelo amor dos seis filhos, 14 netos, 22 bisnetos e 2 trinetos. “Continua a ter muita vontade e força de viver”, realça uma das netas, Regina Rato.
Palmira nasceu a 12 de fevereiro de 1922, no seio de uma família humilde, na localidade de Pedreira (Febres), concelho de Cantanhede. Hoje vive no Barracão, na mesma freguesia de Febres.

Dora Loureiro

