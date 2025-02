Cantanhede: Palmira celebra hoje 103 anos rodeada pelo amor da família

Palmira de Jesus Heleno parece ter desvendado o segredo da longevidade. Celebra hoje 103 anos, de uma vida que foi dura e ao mesmo tempo doce: ficou viúva muito cedo, mas vive rodeada pelo amor dos seus seis filhos, 14 netos, 22 bisnetos e 2 trinetos.

Palmira nasceu a 12 de fevereiro de 1922, no seio de uma família humilde, na localidade de Pedreira (Febres), no concelho de Cantanhede. Hoje vive no Barracão, na mesma freguesia de Febres.

Mãe de seis filhos, ficou viúva aos 43 anos, com uma filha com 28 dias nos braços e outros quatro para criar e sustentar. Nessa altura, apenas uma das filhas estava casada.

Lucidez e memória invejáveis

Aos 103 anos, Palmira mantém uma lucidez e memória invejáveis e gosta muito de conversar. A idade até parece ter apurado a boa disposição e o humor.

