Cantanhede lança concurso de 3,3 ME para 24 habitações a custos acessíveis

O município de Cantanhede anunciou hoje a abertura de um concurso público no valor de 3,3 milhões de euros (ME), para construir 24 habitações a custos acessíveis, com a requalificação de um edifício no centro da cidade.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o município explicou que o prédio em causa – com cerca de 50 anos, localizado na rua Marquês de Pombal e desocupado, em grande parte, há vários anos – será reabilitado, numa empreitada de conceção e construção que tem um prazo de execução de 360 dias seguidos, cerca de um ano.

“A intervenção no edifício prevê a alteração e reabilitação de 15 frações para constituição de um total de 24 fogos”, explicou a autarquia, sendo 20 de tipologia T1, dois T2 e dois T4.

O procedimento concursal, decidido pela Câmara Municipal na quarta-feira, tem um valor de investimento de 3,3 ME, integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), disse à Lusa fonte municipal.

Ainda segundo a nota do município de Cantanhede, o edifício em causa – que tem uma área bruta total de quase 2.500 metros quadrados, cerca de 1.800 de edificações e o restante de zonas de circulação e estacionamento – “apresenta sinais visíveis de degradação, nomeadamente ao nível da conservação de tetos, pavimentos, revestimento exterior e interior de paredes, caixilharias, elementos estruturais e coberturas”.

“As paredes interiores, particularmente ao nível do rés-do-chão e 1.º piso, são praticamente inexistentes em virtude da sua ocupação com serviços. Contudo, no que à estrutura e paredes envolventes diz respeito, o imóvel apresenta alguns problemas de salubridade e debilidades ao nível da segurança”, acrescentou.

Citado no comunicado, o vice-presidente da Câmara, Pedro Cardoso, o concurso agora lançado “vem, por um lado, reverter a situação de degradação acelerada e irreversível de um edifício marcante numa zona nobre da cidade e, por outro, melhorar o parque habitacional de Cantanhede”.

“Esta é apenas uma das frentes de intervenção da Estratégia Local de Habitação de Cantanhede, constituindo uma resposta eficaz à escassez de habitação e melhoria do padrão habitacional da própria cidade”, vincou o autarca.

O procedimento agora decidido resulta de um acordo entre o município de Cantanhede e o IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana e insere-se no programa de habitações públicas a custos acessíveis.