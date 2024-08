Cantanhede: Fundadores homenageados nos 50 anos da Cooperativa Agrícola da Tocha

Manuel Matias, Júlio Camarinho, Manuel Andrade, Jacírio Faria, Manuel Santos, Manual Faim, Clarindo Batata, Armando Sebastião, Agostinho André, José Loureiro, Silvino Caldeira e Virgílio Trinco, os 12 fundadores da Cooperativa Agrícola da Tocha (CAT) foram ontem homenageados no decorrer da cerimónia comemorativa da instituição.

Uma sessão cheia de simbolismo, marcada também pela homenagem aos ex-presidentes e a José Costa e Júlio Cardoso, os dois últimos determinantes na legalização da CAT.

“50 anos a fazer da terra nossa”, foi este o mote para as comemorações do cinquentenário, depois de “muitas adversidades enfrentadas neste percurso”, destacou o presidente da cooperativa, Bruno Marques. Apesar disso, a CAT “soube sempre arranjar alternativas e é um exemplo de como a união faz a força”, acrescentou.

O responsável destacou os agricultores como base da instituição, deixando depois um “agradecimento a todos os que contribuíram para o crescimento da CAT”.

O presidente da direção lembrou as “dificuldades” sentidas no setor, sabendo que “o futuro reserva novos desafios que nos colocarão à prova”. Todavia, está certo que o “CAT continuará a prosperar”.

“Relevância económica e social”

Helena Teodósio começou por “assinalar institucionalmente o maior apreço da câmara por tudo o que a atividade do CAT representa para a economia do concelho”.

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede prestou depois “homenagem a todos quantos contribuíram para consolidar o prestígio da cooperativa desde a sua fundação” e destacou “todos quantos contribuíram para cimentar o prestígio da empresa durante os 50 anos”.

