O executivo municipal de Cantanhede anunciou hoje a aprovação, por unanimidade, de um voto de louvor e reconhecimento ao cientista Gonçalo Castelo-Branco, que integra, este ano, o comité do prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina.

O professor e investigador, de 49 anos e natural de Cantanhede, no distrito de Coimbra, foi eleito para o órgão que fará a seleção dos laureados ao prestigiado galardão científico mundial.

“Esta eleição vem reconhecer o mérito científico e excelência académica do investigador cantanhedense”, referiu, na proposta por si apresentada, a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio, citada em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa.

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