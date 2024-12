Cantanhede: 1,8 milhões para requalificar marginal da Praia da Tocha

O Executivo Municipal de Cantanhede deliberou aprovar, na última reunião camarária, o projeto de requalificação da avenida marginal da Praia da Tocha. O custo estimado é de aproximadamente 1,8 milhões de euros.

A proposta, elaborada pela Divisão de Estudos e Projetos do Município de Cantanhede, assenta em duas premissas: a valorização do património e identidade locais e o reforço da ligação entre a frente urbana e a praia.

“A Praia da Tocha é um dos principais ativos turísticos do concelho, daí que este projeto se revista de particular importância, não apenas para potenciar o bem-estar da população local, mas também para reforçar a atratividade da praia”, considera a presidente da Câmara Municipal, Helena Teodósio.

