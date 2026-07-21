Coimbra

Paço das Escolas dá asas ao sonho de 329 novos enfermeiros

21 de julho de 2026 às 10 h28
Paço das Escolas foi palco do juramento de 329 enfermeiros da ESEUC | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...
Afonso Pereira Bastos
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Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Os primeiros finalistas de um curso da Universidade de Coimbra (UC) a celebrarem o término de uma etapa no Paço das Escolas. Este espaço emblemático da cidade foi ontem palco do juramento de 329 novos enfermeiros, que terminaram a licenciatura na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC).

“Um momento inédito aquele que se viveu no Paço das Escolas por toda a envolvência”. Foi assim que o reitor da UC, descreveu a cerimónia que juntou finalistas, os seus familiares e amigos.

“É a primeira geração que finaliza o curso desde que houve a integração desta escola na UC. Depois é também de facto a primeira vez que se assinala o término de um curso da UC neste local emblemático”, começou por dizer Amílcar Falcão.

O reitor desta instituição lembrou o longo e importante processo de integração da antiga Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) na Universidade de Coimbra (denominando-se agora de ESEUC).

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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