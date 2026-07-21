Paço das Escolas dá asas ao sonho de 329 novos enfermeiros

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Os primeiros finalistas de um curso da Universidade de Coimbra (UC) a celebrarem o término de uma etapa no Paço das Escolas. Este espaço emblemático da cidade foi ontem palco do juramento de 329 novos enfermeiros, que terminaram a licenciatura na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC).

“Um momento inédito aquele que se viveu no Paço das Escolas por toda a envolvência”. Foi assim que o reitor da UC, descreveu a cerimónia que juntou finalistas, os seus familiares e amigos.

“É a primeira geração que finaliza o curso desde que houve a integração desta escola na UC. Depois é também de facto a primeira vez que se assinala o término de um curso da UC neste local emblemático”, começou por dizer Amílcar Falcão.

O reitor desta instituição lembrou o longo e importante processo de integração da antiga Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) na Universidade de Coimbra (denominando-se agora de ESEUC).

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS