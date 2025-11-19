A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) deu início a mais uma época deste ciclo olímpico com avaliações à seleção masculina no Laboratório Integrado da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra (FCDEF-UC).

“Desde 2008 que fazemos este trabalho em Coimbra e tem sido uma grande parceria. Cada vez mais a ciência está ligada ao alto rendimento”, destacou o selecionador nacional Rui Fernandes.

Um trabalho “não só na avaliação e monitorização do treino mas também na formação de recursos humanos, nomeadamente treinadores”, destaca o presidente da FPC. Ricardo Machado lembra que “os resultados que a canoagem tem vindo a obter são também fruto destas parcerias”.

O dirigente garante que “o eixo Coimbra-Montemor-o-Velho, onde está sediado o único Centro de Alto Rendimento, é para manter”. “Pela proximidade geográfica tem toda a lógica, mas o serviço que a universidade presta é de grande qualidade e inovação, portanto estão aqui reunidos os fatores essenciais”, acrescentou o dirigente.

