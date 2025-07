Canoagem: Mundial sub-23 em Montemor-o-Velho

“O futuro da canoagem está aqui nestes próximos dias”, considerou ontem Ricardo Machado, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), no dia em que decorreu a cerimónia de abertura dos Campeonatos Mundiais de Canoagem sub-23 e juniores, a lugar de hoje até ao próximo domingo, 26 de julho.

O foco mundial da canoagem jovem está, por estes dias, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, onde vão competir um total de 976 atletas, de 66 países, desde Angola à China, dos EUA à Nova Zelândia.

Todos os três oradores da cerimónia – presidentes da Câmara de Montemor, Emílio Torrão; Ricardo Manchado (FPC); e Thomas Konietzko, da Federação Internacional de Canoagem – referiram um triplo objetivo do mundial em Montemor-o-Velho: que os atletas e as nações alcancem recordes e medalhas; que todos levem boas memórias da prova, do concelho e da região de Coimbra; e que a FPC, em conjunto com o Município e restantes parceiros, confirme a sua reconhecida capacidade de organização, atendendo à dimensão do evento.

