Câmara de Vila Nova de Poiares prevê investir 1,5 ME na criação de parque verde

A Câmara de Vila Nova de Poiares prevê investir cerca de 1,5 milhões de euros (ME) na criação de um parque verde, com recurso a fundos comunitários, acreditando que a primeira fase do projeto possa estar concluída em 2026.

Aquele município do interior do distrito de Coimbra já viu aprovadas duas candidaturas – uma de 300 mil euros e outra de 579 mil euros – para a criação do Parque Verde Urbano de Vila Nova de Poiares, estando a preparar uma terceira candidatura, com um investimento de 614 mil euros, afirmou hoje a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, explicou que estas três candidaturas e consequentes empreitadas irão assegurar a primeira fase do parque verde, que terá uma área de cerca de 40 hectares, entre a zona residencial e industrial da sede do concelho.

Uma das candidaturas aprovadas prevê a proteção de recursos hídricos, já que o futuro parque se encontra em zona de risco de cheias, prevendo a reabilitação da rede hidrográfica “com soluções de engenharia natural, contenção de espécies invasoras, desobstrução de cursos de água” e criação de zonas de inundação natural, entre outras ações.

A segunda candidatura aprovada prevê a qualificação e ampliação do parque de estacionamento existente e a introdução de espécies vegetais autóctones, estando prevista ainda uma outra empreitada, com candidatura a ser preparada, que irá complementar as intervenções anteriores, explicou a Câmara de Vila Nova de Poiares.

De acordo com João Miguel Henriques, esta primeira fase do projeto poderá estar concluída em 2026, acreditando que, no futuro, a área possa ser “complementada com parques infantis e parques de jogos”, entre outras intervenções.

“Este é um espaço que não temos na zona urbana e, ao mesmo tempo, serve como linha de separação entre a zona residencial e a zona industrial”, salientou.

As empreitadas previstas serão financiadas pelo programa de fundos comunitários Centro 2030.