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Câmara de Penela convida deputados para verem impacto do corte do IC3

18 de março de 2026 às 09 h25
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Fotografia: Município de Penela

O presidente da Câmara de Penela enviou um convite a todos os grupos parlamentares para que visitem o concelho para avaliarem, no terreno, as dificuldades geradas pela interdição do IC3, uma via da responsabilidade da IP – Infraestruturas de Portugal, que se encontra encerrada entre a rotunda junto aos Bombeiros Voluntários e o cruzamento para o Espinheiro.

O convite de Eduardo Nogueira dos Santos é para que os grupos parlamentares “possam efetuar visitas a Penela e verificarem localmente as dificuldades geradas pela interdição do IC3”. Com esse objetivo, o convite foi endereçado aos grupos parlamentares do PSD, CHEGA, PS, IL, CDS e PCP e aos deputados únicos eleitos pelo Bloco de Esquerda, PAN e Juntos pelo Povo.

O autarca realça que o “IC3 é uma via estruturante do concelho da responsabilidade da IP, que serve não só os penelenses mas, também vários concelhos vizinhos que utilizam esta via e que estão privados deste acesso desde do dia 10 de fevereiro”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Dora Loureiro

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