Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho desparecido há uma semana reforçadas com drones

17 de fevereiro de 2026 às 11 h30
DR

As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, que está desaparecido desde terça-feira, foram retomadas na manhã de hoje com mais meios e o recurso a drones.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, João Paulo Contente, disse à agência Lusa que as buscas de hoje contam com 12 operacionais e quatro viaturas da corporação, mais seis militares e três viaturas da GNR, com dois drones de apoio.

A operação estende-se pela freguesia de Vinha da Rainha, a oeste do concelho, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saiu de casa na terça-feira e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19:45 de sexta-feira.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

No domingo, as buscas decorreram com 13 militares da GNR e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”.

Os meios foram reduzidos na segunda-feira e contaram apenas com cinco operacionais da corporação e dois veículos, enquanto a GNR confirmou duas patrulhas, com quatro elementos, quando não existissem outras ocorrências, sem utilização de drones.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure salientou que as buscas são dificultadas pela existência “de muita água” no vale do Pranto.

Agência Lusa

